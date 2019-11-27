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Bolu hafif ticari araç kamyona çarptı: 6 yaralı

Hafif ticari araç kamyona çarptı: 6 yaralıBOLU'da, TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

27.11.2019 18:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:38
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 6 yaralı
BOLU'da, TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nun Dağı mevkiinde meydana geldi. Sis ve sağanak yağışın etkili olduğu yolda, Ankara istikametine giden Erol Sağlam yönetimindeki 55 E 2134 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Mustafa Yücel idaresindeki 01 BMC 33 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü ise kazada yara almadı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bolu hafif ticari araç kamyona çarptı: 6 yaralı

TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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