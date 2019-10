Bolu her gün sokak hayvanlarını besliyor

Her gün sokak hayvanlarını besliyor Bolu 'da, 15 yıl önce eşinin ölümünün ardından evine aldığı köpekle başlayan hayvan duyarlılığını sokak hayvanlarına yönelten Mehmet Nezih Erkan (60), her sabah gün doğmadan çıktığı sokaklarda yüzlerce kedi ve köpeği besliyor. Erkan, emekli maaşının büyük bölümünü hayvanların beslenmesine harcıyor.Bir elektrik dağıtım firmasından emekli olduktan sonra kendisini doğaya adayan 2 çocuk babası Nezih Erkan, eşinin ölümünden sonra bir veterinerin kapısında bulduğu köpeği evine alarak beslemeye başladı. Zamanla hayvan sevgisi artan Erkan, Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan aldığı başka bir köpek ile evinde beslediği hayvan sayısını çoğalttı. Şu anda evinde 7 köpek besleyen Erkan, 4 yıl önce sokak hayvanlarını beslemeye de başladı. Zamanla sokak hayvanlarını beslemeyi görev edinen Erkan, her gün saat 05.00'ten saat 08.00'e kadar yüzlerce sokak hayvanını besliyor. Erkan, aracının 2 ay önce arıza yapması nedeniyle günlük kiraladığı ya da yakınlarından aldığı otomobillerle hayvanların bulunduğu bölgeye giderek hayvanları beslemeyi sürdürüyor. Hayvanlar tarafından da artık bilinir hale gelen ve otomobilinden indiği anda etrafı hayvanlarla sarılan Erkan, emekli maaşının yarısından fazlasını harcıyo r.Her sabah 05.00 ile 08.00 saatleri arasında sokak hayvanlarını beslediğini anlatan Erkan, Evinde 7 tane köpeği ile yaşayan birisiyim. Sabah 05.00 gibi evden çıkıp hayvanlara verilecek yiyecekleri sağlayıp, belirli bölgelerden başlayarak saat 08.00'e kadar yiyecek dağıtıyorum. Görüldüğü gibi bana alıştılar. Başka bir araçla gelmiş olmama rağmen tanıyorlar. Aynı saatte gittiğimiz için bekliyorlar. Hepsinin davranışı sevgi dolu dedi.Aracının bozulması nedeniyle bir süredir kiralık ya da tanıdıklarından ödünç aldığı araçlarla alışkanlığını sürdüren Erkan, Aracım bozulduğu için araç kiralayarak geliyorum. Sağ olsun yardımcı olanlar da var. Birkaç gün gelenler var. Onların sayesinde ayakta duruyoruz. Maddi olarak yüzde 90 kendim karşılıyorum. Nadiren dışarıdan destekler geliyor. Emekli maaşımın büyük bölümü buraya gidiyor. Yakıt ve mama masrafım oluyor. Ufak tefek destekler oluyor diye konuştu.Eşinin vefatından sonra evinde beslemeye başladığı köpek sayesinde hayvan sevgisinin arttığını ifade eden Erkan, şöyle konuştuHayvan sevgim çocukluğumdan beri vardı. Eşimin vefatından sonra Tarçın isimli köpek ile yolum kesişti. Ondan sonra şu anda 7 evladıyla yaşayan bir babalık diyelim. Evde onlar da beni bekliyor. Eşimin vefatıyla hayvan sevgim daha da arttı. Hayvanları tanıdıkça insanlardan uzaklaştım. Onların sevgisi karşılıksız en azından.