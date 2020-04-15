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BOLU Hırsızların çaldığı baterisine kavuştu, polislere şarkı söyleyerek teşekkür etti

Hırsızların çaldığı baterisine kavuştu, polislere şarkı söyleyerek teşekkür ettiBOLU'da bir apartmandan çaldıkları bateriyi internette satmaya çalışan 3 kişi, kendileriyle müşteri gibi iletişime geçen polisler tarafından yakalandı.

15.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:11
Hırsızların çaldığı baterisine kavuştu, polislere şarkı söyleyerek teşekkür etti
BOLU'da bir apartmandan çaldıkları bateriyi internette satmaya çalışan 3 kişi, kendileriyle müşteri gibi iletişime geçen polisler tarafından yakalandı. Baterinin sahibi Fatih Çalışkan polislere gitar çalıp, şarkı söyleyerek teşekkür etti.
Olay, önceki gün Semerkant Mahallesi'nde meydana geldi. Müzisyen Fatih çalışkan, akşam saatlerinde evine gittiğinde kapısının kilidinin kırılmış olduğunu gördü. Daireye giren F.Ç. odanın dağılmış ve baterinin çalınmış olduğunu görünce durumu polise haber verdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu, baterinin bir internet sitesinde satılmaya çalışıldığını tespit etti. Şüphelilerle müşteri gibi iletişime geçen polis ekipleri, bateriyi çalanlarla buluştu. Operasyonda G.U.T.(18), O.A.(20) ve M.C. (14) yakalanarak gözaltına alındı. Satmaya çalıştıkları bateri Fatih Çalışkan'a teslim edildi.
Fatih Çalışkan daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri için bir teşekkür videosu çekti. Fatih Çalışkan videoda bir arkadaşı ile birlikte ' Polis yanındadır' şarkısını gitar ile çalıp söyledi. Şarkının ardından Fatih Çalışkan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, "Bugün çalınan baterimizi birkaç saat içerisinde bulan Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Sen çağır polis yanındadır. Bütün polis memurlarına teşekkür ediyoruz." dedi. Videoda ayrıca hırsızlar tarafından dağıtılan odanın görüntüleri de yer aldı. BOLU Hırsızların çaldığı baterisine kavuştu, polislere şarkı söyleyerek teşekkür etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih Çalışkan, Polis, Bolu, Güncel
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