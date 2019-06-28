28.06.2019 13:19
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BOLU Hırsızlık şüphelisi 2 kadın adliyede

Hırsızlık şüphelisi 2 kadın adliyedeBolu'da, evlerden hırsızlık yapmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın, adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık şüphelisi 2 kadın adliyede
Bolu 'da, evlerden hırsızlık yapmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın, adliyeye sevk edildi.
Bolu'da, B.K. ve S.V. isimli kadınlar Çıkınlar Mahallesi'nde bir eve hırsızlık amacıyla girdi. Bu sırada ev sahibinin evde bulunması nedeniyle kadınlar paniğe kapılarak kaçtı. Durum polise haber verdildi. Bölgede çalışma yapan Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kadınların Köroğlu Mahallesi'nde de bir eve girmeye çalıştığını tespit etti. Ekipler 2 kadını eve girmeye çalıştığı sırada yakaladı. Daha önce Ankara 'da gerçekleştirdikleri hırsızlık suçundan aranan 2 kadın, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.K. ve S.V. adliyeye sevk edildi.BOLU Hırsızlık şüphelisi 2 kadın adliyede
Kaynak: DHA
Bolu , Güncel

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