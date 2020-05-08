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Bolu İl Jandarma Komutanlığı'ndan Trafik Haftası klibi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla klip hazırlandı.

08.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:16
Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla klip hazırlandı.
Jandarma trafik ekiplerince hazırlanan klipte, kentte görev yapan, motosikletli ve mobil personel rol aldı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan klipte jandarma ekiplerinin kentin çeşitli yerlerinde yaptığı trafik uygulamalarından görüntüler yer aldı.
Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük ve Abant Tabiat parkları ile Aladağlar bölgesinde bulunan ormanlık alanlardan da detayların yer aldığı klipte, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışamalar drone ile de görüntülendi. Bolu İl Jandarma Komutanlığı’ndan Trafik Haftası klibi

Kaynak: AA

Etiketler: Trafik Haftası, Jandarma, Bolu, Güncel, Haber

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