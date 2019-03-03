Bolu İstanbulspor'u 2-1'le Geçti

Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Bolu Atatürk
Stadyumu'nda oynanan Boluspor- İstanbulspor
karşılaşması, ev sahibi takımın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Akabueze'nin sert şutunda top ağlara gitti. 1-0 13. dakikada Boluspor ceza sahası içinde Diarra'nın Clesio'ya müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. 15. dakikada Cajic'in kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 1-1 27. dakikada ceza sahası içine gönderilen ortaya yükselen kaleci Alperen Uysal
, topu elinden kaçırdı. Oluşan karambolde topla buluşan Ümit Kurt
'un sert şutunda top ağlara gitti. 2-1 53. dakikada ceza sahası içine gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan Görkem'in şutunda top yan ağlarda kaldı. 56. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Durak
'ın şutunu kaleci kornere çeldi. 69. dakikada Bilazer'in ceza sahası içinde şutu direkten döndü.
KÜNYE
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu Hakemler: Kadir Sağlam xx, Ahmet Şimşek
xx, Sezgin Çınar
xx Boluspor: Gökhan Değirmenci
xx, Ümit Kurt xxx, Diarr xx, Ufuk Budak
xx, Matic Fink xx (Hayrullah Bilazer dk. 46 xx), İshak Çakmak
xx, Sebaihi xx (Vukadinovic dk. 70 x), Akabueze xxx, Mustafa Durak xx, Guido Koçer xx, Batuhan Altıntaş
xx (Mutlu Güler dk. 79 x) Yedekler: Gökhan Köstereli, Özgür Can Özcan
, D. Dimov, Abdurrahman Çağlar Teknik Direktör: Orhan Kaynak
İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Etoga xx, Ali Aytemur xx, Duhan Aksu
xx, Onur Ural xx (İbrahim Sönmez dk. 58 xx), Muhsin Yıldırım
xx, Onur Ergün
xx, Clesio xx (Perovic dk. 78 x), Cajic xx, Görkem Güven xx (Arif Morkaya
dk. 88 ?), İbrahim Yılmaz
xx Yedekler: Umut Kaya, Eslem Öztürk, Murat Duruer
, Halil Çolak
Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı Goller: Akabueze (dk. 4), Ümit Kurt (dk. 27) (Boluspor), Cajic (dk. 15 pen.) (İstanbulspor) Sarı Kartlar: Diarra, Sebaihi, Guido Koçer, Ümit Kurt (Boluspor), Onur Ergün (İstanbulspor)
(Faruk Çidem/İHA)
Ümit Kurt, Boluspor, Bolu, İstanbulspor, Güncel
Kaynak: İHA