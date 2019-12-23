Haberler » Güncel » Bolu İtfaiye Müdürü Duman'dan lodos uyarısı - Haber

Bolu İtfaiye Müdürü Duman'dan lodos uyarısı

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, etkili olan lodosla birlikte karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

23.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:16 Bolu İtfaiye Müdürü Duman'dan lodos uyarısı
Belediyesi Müdürü Mehmet Duman, etkili olan lodosla birlikte karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında baca gazı ve şofben zehirlenmelerinin, zehirlenmelerin başında geldiğini söyledi.
Her yıl bilgisizlik ve ihmal nedeniyle soba, şofben, kombi ve bu cihazların bacalarından kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmeleri nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Duman, "Karbonmonoksit zehirlenmesinde ilk belirtiler olarak baş ağrısı, yorgunluk hissi ve mide bulantısı gibi bulgular meydana gelmekte." diye konuştu.
Duman, yakılan kömürlü sobalarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda da bilgi vererek, şunları kaydetti:
"Soba aşırı doldurulmamalı. Soba tutuşturulurken yakıtın üsten yanması sağlanmalı. Sönmekte olan sobaya tutuşması güç yakıtların asla konulmaması gerek. Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı. Özellikle lodoslu havalarda ölüm olayları artmakta. Bacalar standartlara uygun değilse lodoslu havalarda soba yakılmamalı. Sobanın bulunduğu yer sürekli olarak havalandırılmalı."

İtfaiye, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:54   Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı - Haber
16:54   Sakarya'da ev yangını - Haber
16:54   Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu" - Haber
16:53   Karatay Belediyesi kışa hazır - Haber
16:48   Başkan Baydilli öğrencilerle tecrübelerini paylaştı - Haber
15:56   Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Haber
15:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
23.12.2019 17:03:36