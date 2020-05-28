BOLU İtfaiyeci olmak isteyen Mert'e doğum günü sürprizi

İtfaiyeci olmak isteyen Mert'e doğum günü sürpriziBOLU Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri en büyük hayali büyüyünce itfaiyeci olmak olan 6 yaşındaki Mert'e doğum günü sürprizi yaptı.

28.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:15
İtfaiyeci olmak isteyen Mert'e doğum günü sürprizi
BOLU Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri en büyük hayali büyüyünce itfaiyeci olmak olan 6 yaşındaki Mert'e doğum günü sürprizi yaptı.
Alpağut Mahallesi'nde yaşayan Özgür Aydın, koronavirüsten dolayı sokağa çıkamayan ve büyüyünce itfaiyeci olmayı hayal eden oğluna unutulmayacak bir doğum günü sürprizi yapmak için Bolu Belediyesi'ne başvurdu. Baba Özgür Aydın'ın talebi üzerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ailenin oturduğu adrese giderek, Mert'e sürpriz yaptı. Bir anda hayallerindeki itfaiyeci ağabeylerini evinin bahçesinde gören Mert, büyük şaşkınlık yaşadı. İtfaiye ekipleri, yanlarında getirdikleri itfaiyeci kıyafetlerini 6 yaşına giren Mert'e giydirdikten sonra, doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfletti. Mert, kahramanı olan itfaiyeci ağabeylerinin ve ailesinin alkışları eşliğinde, doğum günü pastasının üzerindeki mumları üflerken, büyük mutluk yaşadı. Daha sonra doğum günü pastasını yiyen Mert, ardından itfaiyeci ağabeyleri birlikte, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirip, sürpriz doğum gününün keyfini çıkarttı. BOLU İtfaiyeci olmak isteyen Mert’e doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Özgür Aydın, İtfaiye, Bolu, Güncel, Haber

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