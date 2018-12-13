Bolu Jandarma 'Foya' ile Arama Yaptı

Bolu
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde drone ile yol kontrolü denetimi yaparken, durdurulan araçlarda narkotik köpeği 'Foya' ile arama çalışması yaptı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu Dağı geçişinde İstanbul
istikametine giden otobüs, kamyon ve TIR'ları durdurdu. Jandarma Asayiş, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından durdurulan otobüslerin bagajları narkotik köpeği 'Foya' ile didik didik arandı. Araçlarda kar lastiği kontrolü de yapan ekipler, drone ile havadan kontrol noktasını saniye saniye izleyerek takip etti. Ayrıca, uygulama kapsamında yolcu otobüslerinde seyahat eden vatandaşların da kimlikleri kontrol edildi.
13 Aralık 2018 Perşembe 18:07