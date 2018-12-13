Bolu Jandarma, Otomobilden Yardım Çağrısında Bulunan Sürücüyü Arıyor

13 Aralık 2018 Perşembe 17:30



13 Aralık 2018 Perşembe 17:30

Jandarma, otomobilden yardım çağrısında bulunan sürücüyü arıyor (3)ARAÇ KONYA'DA SANAYİDEYMİŞJandarma ve AFAD ekipleri Bolu Off-Road Kulübü'nün de yardımlarıyla aracın 'imdat' sinyali verdiği noktaya ulaştı. Off-Road araçlarıyla gidilebilen noktada herhangi bir otomobil bulunamadı. Bunun üzerinde jandarma komutanı firma yetkilisini uzun uğraşlar sonucu aracın şasi numarası bilgisinin vermesi konusunda ikna etti. 'İmdat' alarmı veren aracın şasi numarası firma tarafından jandarma ile paylaşıldı. Ekipler, şasi numarasından araç sürücüsüne ulaştı. Arıza yaptığı öğrenilen otomobilin Konya'da sanayide tamir edildiği ve hiç Bolu'da bulunmadığı ortaya çıktı. Tamir işlemi sırasında sanayi dükkanında görevli ustanın yanlışlıkla otomobilde bulunan S.O.S. tuşuna bastığı öğrenildi. Konya'da bulunan aracın 'İmdat' çağrısının neden Bolu'dan verilmiş gibi görüldüğü bilinmezken, Alman firması telefonla görüştüğü jandarma komutanından özür diledi. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla, firmanın koordinat hatası ve iletişimsizlik problemi nedeniyle gece gelen ihbar üzerine yaklaşık 20 saat boyunca otomobili arayan jandarma ve AFAD ekipleri ile çalışmalara sonradan destek veren Bolu Off-Road kulübü üyeleri bölgeden ayrıldı. Alman otomobil firmasının yanlış koordinat vererek ihbar etmesiyle onlarca jandarma, AFAD ekibi ile Bolu Off-Road Kulübü üyeleri ve çok sayıda köylü vatandaş boşu boşuna bölgede arama çalışması yapmış oldu.