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Bolu jandarmasından trafik haftası klibi

Bolu jandarmasından trafik haftası klibiBOLU İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" nedeniyle klip hazırlandı.

08.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:00
Bolu jandarmasından trafik haftası klibi
BOLU İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" nedeniyle klip hazırlandı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Karayolu Güvenlik ve Trafik Haftası" nedeniyle hazırlanan klipte, kentte görev yapan, motosikletli ve mobil personel rol aldı. Drone kamerası ile görüntülenen klipte jandarma ekiplerinin kentin çeşitli yerlerinde yaptığı trafik uygulamalarından kesitler gösterildi. Klipte ayrıca Bolu'nun doğal güzellikleri Gölcük, Abant ve Aladağlar bölgesinde jandarmanın yaptığı çalışmaların görüntüleri yer aldı. Bolu jandarmasından trafik haftası klibi

Kaynak: DHA

Etiketler: Trafik Haftası, Jandarma, Bolu, Güncel, Haber

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