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BOLU Kanalizasyona düşen küçükbaş hayvanlar kurtarıldı

Kanalizasyona düşen küçükbaş hayvanlar kurtarıldıBolu'da, çalınan rögar kapağından kanalizasyona düşen 2 küçükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

06.08.2019 17:25
BOLU Kanalizasyona düşen küçükbaş hayvanlar kurtarıldı
Kanalizasyona düşen küçükbaş hayvanlar kurtarıldı
Bolu'da, çalınan rögar kapağından kanalizasyona düşen 2 küçükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aktaş Mahallesi Karaman Sokak'ta İrfan Sapmaz'a ait 1 keçi ve 1 koyun boş arazide otladıkları sırada, hırsızlar tarafından çalınan rögar kapağından kanalizasyona düştü. Hayvanlar akıntıyla birlikte yaklaşık 25 metre sürüklendi. Hayvanlarının kanalizasyona düştüğünü fark eden İrfan Sapmaz, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hayvanları düştükleri yerden çıkaramayınca Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden yardım istedi. Kepçe ile gelen belediye ekipleri, kazı işlemi yaptıktan sonra kanalizasyon borusunu kırdı. Kanalizasyona düşen keçi ve koyun, borunun kırılan yerinden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Karaman, İtfaiye, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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