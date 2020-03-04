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Bolu kar maskeli market hırsızı yakalandı

Kar maskeli market hırsızı yakalandı (2)TUTUKLANDIBolu'da 3 marketten kar maskesi takarak hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen İsmail Baştürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

04.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:50
Kar maskeli market hırsızı yakalandı (2)
TUTUKLANDI
'da 3 marketten kar maskesi takarak hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen İsmail , çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, 10 gün boyunca 250 kamerayı tarayarak gerçekleştirdiği operasyonda, hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kar maskeli İsmail Baştürk'ün bir marketin camını tekme atarak kırıp içeriye girdikten sonra hırsızlık yaptığı anlar yer aldı.
Bolu kar maskeli market hırsızı yakalandı

Baştürk, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


4.03.2020 17:14:50