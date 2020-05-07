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BOLU Karantinada kaldıkları yurttan polis merkezine götürüldüler

Karantinada kaldıkları yurttan polis merkezine götürüldülerDUBAİ'den koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Bolu'da yurda yerleştirilen 353 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

07.05.2020 12:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:06
Karantinada kaldıkları yurttan polis merkezine götürüldüler
DUBAİ'den koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Bolu'da yurda yerleştirilen 353 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi. Yurtta kaldıkları sürede karantina kurallarını ihlal ettikleri iddiasıyla 2 kadın ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Dubai'deki Türk vatandaşları, koronavirüs salgını nedeniyle 22 Nisan'da uçakla Türkiye'ye getirildi. 353 kişi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Yurtta kalan misafirlerin her gün ateşleri ölçülerek düzenli olarak sağlık kontrolleri yapıldı. 14 günlük karantina süreleri tamamlanan ve koronavirüs testleri negatif çıkan vatandaşlar, yurttan ayrıldı. Vatandaşlara, yurttan çıktıkları sırada çam fidanı hediye edildi. Pasaportları teslim edildikten sonra yurdun önünde bekleyen otobüslere bindirilen vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanındaki memleketlerine gitti. Vatandaşlar, yurtta kaldıkları süre içerisinde çok memnun olduklarını ifade ederek, şartları sağlayanlara teşekkür etti.
KARANTİNADAN, İFADE VERMEYE
Yurtta kaldıkları sürede karantina kurallarını ihlal ettikleri iddia edilen 2 kadın ise çıkışta ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. BOLU Karantinada kaldıkları yurttan polis merkezine götürüldüler

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Dubai, Polis, Bolu, Güncel, Haber

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