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Bolu kartalkaya'da kaybolan 3 kayakçıyı jak timi kurtardı

Kartalkaya'da kaybolan 3 kayakçıyı JAK Timi kurtardıBOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da pistten çıkıp ormanlık alanda kaybolan 3 kişi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından kurtarıldı.

12.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:36
'da kaybolan 3 kayakçıyı JAK Timi kurtardı
BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da pistten çıkıp ormanlık alanda kaybolan 3 kişi Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından kurtarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma timleri Kartalkaya bölgesinde 3 kişinin kaybolduğu yönünde ihbar yapılmasıyla arama kurtarma çalışması yaptı. Ekipler, kar motorlarıyla araziyi taradı. Kaybolan 3 kişi yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kayak merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Kar motoruna bindirilen 3 kişi otellerine bırakıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Bolu Kartalkaya'da kayak yaptıkları esnada, pist dışına çıkarak ormanlık alanda kaybolan 3 vatandaşımız, Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz tarafından gerçekleştirilen arama sonucu bulunmuştur. denildi. Jandarmanın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kayakçıların kurtarılma anlarının yer aldığı görüntülere yer verildi.
Bolu kartalkaya'da kaybolan 3 kayakçıyı jak timi kurtardı

Kartalkaya, Jandarma, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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