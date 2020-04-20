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BOLU Kaza yapan araçların çarptığı yaya yaralandı

Kaza yapan araçların çarptığı yaya yaralandı (YENİDEN)BOLU'da, D-100 karayolunda iki aracın çarpıştığı kazada, araçlardan biri, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Karabulut'a (80) çarptı.

20.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:59
Kaza yapan araçların çarptığı yaya yaralandı (YENİDEN)
BOLU'da, D-100 karayolunda iki aracın çarpıştığı kazada, araçlardan biri, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Karabulut'a (80) çarptı. Kazada Karabulut yaralanırken, sürücüler yaşlı adama kimin çarptığı konusunda birbirlerini suçladı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında D-100 karayolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Fahri Şanlı yönetimindeki 55 BCZ 56 plakalı TIR, aynı yöne giden Cavit Karabostan yönetimindeki 14 AR 174 plakalı hafif ticari araca çarptı. Bu sırada araçlardan biri, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Karabulut'a çarptı. Ağır yaralanan Ahmet Karabulut kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı.
İfadeleri alınan her iki araç sürücüsü, Karabulut'un yaralanmasıyla ilgili suçu birbirine attı. Jandarma yayaya kimin çarptığını belirlenmesi için çalışma başlattı. BOLU Kaza yapan araçların çarptığı yaya yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmet Karabulut, Güncel
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