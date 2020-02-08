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Bolu kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

08.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:32Bolu kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı
'da, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'da, dün gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde başlayan ve etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde kent merkezine ulaştı. Kar yağışının etkisini artırarak devam ettiği şehir merkezi saatler içerisinde beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşların zaman zaman yürümekte zorlandığı kent merkezinde, Bolu Belediyesine bağlı kar temizleme araçları da çalışmalarına başladı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin önlerini kendi imkanlarıyla temizledi.

Kar yağışının etkili olmasına şaşırmadıklarını söyleyen vatandaşlar, "Sürpriz değil. Mevsimde olması gereken bir şey" şeklinde konuştu. - BOLU

Sabah, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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