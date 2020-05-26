BOLU Kılıçdaroğlu, Bolu Belediyesi'ni ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Bolu Belediyesi'ni ziyaret ettiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret etti.

26.05.2020 17:56 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:01
Kılıçdaroğlu, Bolu Belediyesi'ni ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Bolu Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul ziyaretlerinin ardından Ankara'ya döndüğü sırada Bolu'ya uğradı. Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bolu Belediyesi'nde yarım saat süren toplantının ardından belediye binasından ayrılan Kılıçdaroğlu gazetecilere, "Bolululara selam söyleyin. Hepsini yürekten selamlıyorum, hepsini kucaklıyorum. Belediye başkanımız, Bolu'ya son derece güzel hizmetlerde bulunuyor. Kendisi yaptığı çalışmaları aktardı. Ben de hepinizin huzurunda belediye başkanına yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Boluluları tekrar yürekten kucaklıyorum" dedi.
Ziyaretin kendisi için de sürpriz olduğunu ifade eden Tanju Özcan, "İstanbul'dan Ankara'ya dönerken aradılar beni. Ben de belediyedeyim, çalışıyorum deyince, o zaman bir bardak çayını içmeye geleyim dedi. Bayramlaşmak için geldi. Bizim çalışmalarımızla ilgili bilgi verdik kendisine. Tekrar Ankara'ya hareket etti" diye konuştu. BOLU Kılıçdaroğlu, Bolu Belediyesi’ni ziyaret etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, Tanju Özcan, Ankara, Bolu, Güncel, Haber

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