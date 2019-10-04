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Bolu-kılıçdaroğlu gölcük tabiat parkı'nı gezdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra Gölcük Tabiat Parkı'na geçti.

04.10.2019 19:16
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra Gölcük Tabiat Parkı'na geçti. Gölcüklülerle bir süre sohbet edip, fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kullandığı golf aracıyla göl etrafında tur attı. Golf aracına CHP'li milletvekilleri de bindi. Başkan Özcan, gezide, Kılıçdaroğlu'na Gölcük'ün doğal güzellikleriyle ilgili bilgiler verdi. Göl manzarasında fotoğraf çektiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, buradan Kıbrıscık ilçesine geçti.
Bolu-kılıçdaroğlu gölcük tabiat parkı'nı gezdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Gölcük, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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