BOLU Kimlik kartını evde unutan öğrenci sınava giremedi

Kimlik kartını evde unutan öğrenci sınava giremediBOLU'da, öğrenciler koronavirüs tedbirleriyle Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) girdi.

20.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:12
Kimlik kartını evde unutan öğrenci sınava giremedi
BOLU'da, öğrenciler koronavirüs tedbirleriyle Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) girdi. Bir öğrenci kimlik kartını evde unutunca sınava giremedi. Bolu'da 70 okulda 4 bin 700 öğrenci LGS sınavı heyecanı yaşadı. Koronavirüs tedbirleriyle gerçekleştirilen sınav öncesi öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak okula alındı. Sınavın yaklaştığı dakikalarda okul önlerinde sosyal mesafe kuralları titizlikle uygulandı. Çocuklar okullara alınırken kendilerine yeni maskeler verildi. Daha sonra ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Veliler ise okul bahçelerine alınmadı, dışarıda sosyal mesafe kurullarını gözeterek ve maskelerini çıkarmadan beklemeleri istendi. KİMLİK KARTINI EVDE UNUTUNCA SINAVA GİREMEDİ
50'inci Yıl Ortaokulu'nda bir öğrenci kimlik kartını evde unuttuğu için sınava alınmadı. Öğretmenler öğrencinin kimlik kartını eve gidip alması için seferber oldu. Bir öğretmen otomobiliyle öğrenciyi evine götürdü. Ancak evde anne ve babasının olmaması nedeniyle çocuk, kimlik kartını alamadı. Daha sonra öğrenci, öğretmenin otomobiliyle İl Nüfus Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemler de uzayınca, sınav saatinin geçmesiyle öğrenci sınava giremedi. BOLU Kimlik kartını evde unutan öğrenci sınava giremedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bolu, LGS, Güncel, Haber

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