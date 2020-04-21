Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

BOLU Koronavirüs nedeniyle göremediği babasının doğum gününü belediye aracılığıyla kutladı

Koronavirüs nedeniyle göremediği babasının doğum gününü belediye aracılığıyla kutladıBOLU Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yaşadığı İstanbul'dan Bolu'ya gelemeyen Dilek Yaşar'ın isteği üzerine 82 yaşına giren babası İsmail Yaşar'ın doğum gününü kutladı.

21.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:54
Koronavirüs nedeniyle göremediği babasının doğum gününü belediye aracılığıyla kutladı
BOLU Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yaşadığı İstanbul'dan Bolu 'ya gelemeyen Dilek Yaşar'ın isteği üzerine 82 yaşına giren babası İsmail Yaşar'ın doğum gününü kutladı.
İstanbul'da yaşayan Dilek Yaşar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle doğum günü olan babası İsmail Yaşar'a sürpriz yapmak istedi. Dilek Yaşar, Bolu Belediyesi çağrı merkezinden yardım istedi. Dilek Yaşar'ın isteğine olumlu yanıt verildi. Daha sonra belediye ekipleri, 82 yaşına giren İsmail Yaşar'ın evine gitti ve doğum günü sürprizi yaptı. Kapıda ellerinde pasta bulunan ekipleri gören İsmail Yaşar, büyük şaşkınlık yaşadı. Ekipler, İsmail Yaşar'a sürprizi kızı Dilek Yaşar'ın talebi üzerine yaptıklarını söyleyerek, doğum gününü kutladı.
Doğum günü pastasının üzerindeki mumları eşi Pakize Yaşar'la birlikte üfleyen İsmail Yaşar, çok mutlu olduğunu belirterek, Bolu Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Dilek Yaşar da tüm bu yaşananları cep telefonu üzerinden yapılan görüntülü arama ile takip ederek ardından babasının doğum gününü kutladı. BOLU Koronavirüs nedeniyle göremediği babasının doğum gününü belediye aracılığıyla kutladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bolu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Baharı karşılayan Hadise’nin bahçe pozları mest etti Haberler
Baharı karşılayan Hadise'nin bahçe pozları mest etti
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haberler
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Haberler
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Haberler ›› Güncel ››BOLU Koronavirüs nedeniyle göremediği babasının doğum gününü belediye aracılığıyla kutladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:46: Denizli'de taşıma bandından düşen kaynak ustası yaşamını yitirdi - Haber 18:45: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak - Haberler 18:44: Çorlu Bakkallar Odası esnafa bayrak ve maske dağıttı - Haber 18:44: Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri haftada dört güne çıkarıldı - Haber 18:44: Muğla'da polisler maddi durumu kötü öğrencinin evini süsledi - Haber 18:43: Yasak öncesi sosyal mesafeye uymadan pazar kuyruğunda beklediler - Haber 18:01: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Haber 17:04: Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi - Haberler 17:00: Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak - Haber 13:24: Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı - Magazin 12:30: Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor - Haber