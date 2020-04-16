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BOLU Koronavirüsü yenen yaşlı çift alkışlarla uğurlandı

Koronavirüsü yenen yaşlı çift alkışlarla uğurlandıBOLU'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan Sare Ulus (80) ve Osman Ulus (81) çifti, tedavi gördükleri hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

16.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:46
Koronavirüsü yenen yaşlı çift alkışlarla uğurlandı
BOLU'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan Sare Ulus (80) ve Osman Ulus (81) çifti, tedavi gördükleri hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Bolu 'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Aşağıdüğer köyünde yaşayan Osman Ulus ve Sare Ulus çifti, İstanbul'da yaptıkları ziyaretin ardından yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle 15 gün önce Bolu'da hastaneye başvurdu. Ulus çiftine koronavirüs şüphesiyle test yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan çift için tedaviye başlandı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 gün boyunca tedavi gören Ulus çifti, tedaviye olumlu yanıt verdi. Ulus çifti, koronavirüsü yenmeyi başardı. Yapılan son testleri negatif çıkan yaşlı çift tedavi gördükleri hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edildi. BOLU Koronavirüsü yenen yaşlı çift alkışlarla uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bolu, Ulus, Güncel
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