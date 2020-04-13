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BOLU Koronavirüsü yenen yaşlı kadın, alkışlarla taburcu edildi

Koronavirüsü yenen yaşlı kadın, alkışlarla taburcu edildiBOLU'da, koronavirüs tedavisi gören 67 yaşındaki Ayşe Bican, sağlığına kavuştuğu hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

13.04.2020 19:27 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:29
Koronavirüsü yenen yaşlı kadın, alkışlarla taburcu edildi
BOLU'da, koronavirüs tedavisi gören 67 yaşındaki Ayşe Bican, sağlığına kavuştuğu hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Bican, kendisini tedavi eden sağlık çalışanlarına, "Hepiniz benim evlatlarımsınız" dedi. Bolu 'da, 14 gün önce yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Ayşe Bican'a koronavirüs testi yapıldı. Testi pozitif çıkan Ayşe Bican, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayşe Bican, kendisine uygulanan tedavilere olumlu yanıt verdi. Yaşlı kadın, 14 günlük tedavi sürecinin sonunda sağlığına kavuştu. Yapılan son muayenesinin ardından koronavirüs testi negatife dönen Ayşe Bican, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. Ayşe Bican alkışlarla uğurlandığı sırada, "Canlarım benim. Hakkınızı helal edin. Hepiniz benim evlatlarımsınız. Allah devlete, millete zaval vermesin. Ben hastalandım. Başka kimse hasta olmasın" dedi. BOLU Koronavirüsü yenen yaşlı kadın, alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bolu, Güncel
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