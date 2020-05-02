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BOLU Köyün kullanılmayan eski camisinde yangın çıktı

Köyün kullanılmayan eski camisinde yangın çıktıBOLU'nun Kızılağıl köyünde, kullanılmayan eski camide yangın çıktı.

02.05.2020 23:25 | Son Güncelleme: 02.05.2020 23:27
Köyün kullanılmayan eski camisinde yangın çıktı
BOLU'nun Kızılağıl köyünde, kullanılmayan eski camide yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Kızılağıl köyünde çıktı. Köyde yeni caminin yapılmasıyla kullanılmayan ve boş şekilde duran eski camide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Bir itfaiye personeli yangın söndürme çalışması yapan mesai arkadaşlarına köylülerin verdiği içme suyunu dağıttı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında eski cami kullanılamaz hale geldi. Köylüler, itfaiyenin söndürme çalışmalarını panikle izledi. BOLU Köyün kullanılmayan eski camisinde yangın çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kızılağıl, İtfaiye, Bolu, Güncel, Haber

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