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BOLU Marketten hırsızlık yapıp kamera kayıtlarını sildi

Marketten hırsızlık yapıp kamera kayıtlarını sildiBOLU'da bir marketten bin lira çalarak, güvenlik kamerası kayıtlarını silen, çevrede bulunan diğer kameralar sayesinde kimliği tespit edilerek yakalanan Samet Büyüktopaç (21) tutuklandı.

08.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:07
Marketten hırsızlık yapıp kamera kayıtlarını sildi
BOLU'da bir marketten bin lira çalarak, güvenlik kamerası kayıtlarını silen, çevrede bulunan diğer kameralar sayesinde kimliği tespit edilerek yakalanan Samet Büyüktopaç (21) tutuklandı.
Olay, 20 Mart'ta Tabaklar Mahallesi Albay Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir markete giren Samet Büyüktopaç, kasadan bin lira nakit para çaldı. Daha sonra da marketin güvenlik kamerası kayıtlarını silen şüpheli kaçtı. Sabah dükkanına gelen işletme sahibi, kasadan para çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.
Sokaktaki diğer kameraların incelemesinde dükkanda hırsızlık yapan şahsın, 8'i hırsızlık olmak üzere 15 suç kaydı bulunan Samet Büyüktopaç olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları operasyonda Samet Büyüktopaç'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Samet Büyüktopaç, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Samet Büyüktopaç tutuklandı. BOLU Marketten hırsızlık yapıp kamera kayıtlarını sildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››BOLU Marketten hırsızlık yapıp kamera kayıtlarını sildi - Haberler

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