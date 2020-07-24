BOLU Mehmet Şef’in acı günü

Mehmet Şef'in acı günü

ÜNLÜ aşçı Mehmet Yalçınkaya'nın yaşamını yitiren babası Seyfettin Yalçınkaya (69) memleketi Bolu'nun Yenigüney köyünde toprağa verildi. Mehmet Yalçınkaya'yı televizyon programındaki arkadaşları Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yalnız bırakmadı.

Türkiye'nin ünlü şeflerinden 'MasterChef Türkiye' yarışma programının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın bir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören babası Seyfettin Yalçınkaya dün sabah saatlerinde vefat etti. Ünlü şefin babası için bugün memleketi olan Bolu'nun Yenigüney köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına oğlu Mehmet Yalçınkaya, akrabaları ve yakınlarının yanı sıra Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu da katıldı. Ünlü şefin babası Seyfettin Yalçınkaya Yenigüney Camii'nde Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Yalçınkaya'yı, yarışmadaki jüri arkadaşları Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu teskin etti.