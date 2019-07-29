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BOLU Mengen'de telefon teli çaldığı iddia edilen 2 kişi adliyede

Mengen'de telefon teli çaldığı iddia edilen 2 kişi adliyedeBOLU'nun Mengen ilçesinde bakır telefon tellerini keserken suçüstü yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

29.07.2019 20:54
BOLU Mengen'de telefon teli çaldığı iddia edilen 2 kişi adliyede
Mengen'de telefon teli çaldığı iddia edilen 2 kişi adliyede
BOLU'nun Mengen ilçesinde bakır telefon tellerini keserken suçüstü yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mengen ilçesine bağlı Demirciler Köyü'nde bulunan telef tellerinin kesildiği ihbarını aldı. Bölgeyi takibe alan ekipler, S.U. ve M.B.'nin tellerini kestiğini tespit etti. Şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı. 10 direkten kesilen toplam 40 kilogram bakır tele de el konuldu. Jandarma Komutanlığı'na ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Jandarma, Mengen, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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