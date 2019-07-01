01.07.2019 12:16
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Bolu merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Bolu merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Bolu merkezli 6 il ve KKTC'de yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında, aralarında asker, polis ve mahrem sorumlu olan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu merkezli 6 il ve KKTC'de yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında, aralarında asker, polis ve mahrem sorumlu olan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, 'Silahlı Kuvvetler' içine sızmış olan ve ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 açığa alınan yüzbaşı, 1 açığa alınan astsubay, 2 ihraç askeri öğrenci, 1 ihraç astsubay, mahrem imam olduğu değerlendirilen ve Bylock kullanıcısı 1 sivil mahrem sorumluyu yakalamak için çalışma başlattı.

FETÖ şüphelilerine yönelik Bolu merkezli, Ankara, Gaziantep , İstanbul , Aksaray, Hatay ve KKTC'de yapılan eşzamanlı operasyonlarda 9 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - BOLU
Kaynak: İHA
Bolu , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:53 Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı
13:40 Tokat'ta buğday tarlasında korkutan yangın
13:39 Parkta çekirdek poşeti içerisinde uyuşturucu satan kadın yakalandı
13:34 18 yaşındaki Serkan'a ulaşmak için suyun yönü değiştirilecek
13:28 Kaçak mezardan bez parçası çıktı
13:27 Kadın kıyafeti giyen erkek hırsız kamerada
13:26 Sokaklara hayat veren tabelacı, kaldığı işhanında ölü bulundu