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Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Bolu merkezli 9 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

14.11.2019 19:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:46Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
merkezli 9 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, örgütün "Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla birbirleriyle irtibat kurdukları öne sürülen muvazzaf askeri personel ile örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen sivillerin aralarında bulunduğu iddiasıyla yakalanan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler Emrah A, Mehmet I, Nail K, Özcan K, Ramazan G, Volkan Y, Nurettin K, Serdar Ö, Sait A, Elif Ö. ile Ayşe Y. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.
Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Serdar Ö, Nail K. ve Nurettin K, tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.
Polis ekipleri, aynı soruşturma kapsamında firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.
Önceki gün Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekiplerince Bolu, Ankara, İstanbul, Kırklareli, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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