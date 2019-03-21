Bolu Minikler, Büyüklerin Kirlettiği Göl Çevresini Temizledi

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Minikler, büyüklerin kirlettiği göl çevresini temizlediBOLU,(DHA)- BOLU'da, TEMA Vakfı öncülüğünde ilkokul ve ortaokul öğrencileri Gölköy Baraj Gölü mesire alanına atılan çöpleri topladı.Tema Vakfı Bolu İl Temsilciliği öncülüğünde Gölköy Baraj Gölü mesire alanına atılan çöp toplandı. Kentteki birçok okulda eğitim gören ilkokul ve ortaokuldan yaklaşık 300 öğrencinin öğretmenleri eşliğinde katıldığı etkinlikte minikler, göl etrafında büyüklerin attıkları çöpleri topladı. Etkinlik hakkında bilgiler veren Tema Vakfı Bolu İl Temsilcisi Selma Demirel, "Amacımız öğrencilere, halkımıza daha temiz bir dünyayı oluşturmanın bizim elimizde olduğunu göstermek. Bunun için uğraşıyoruz. Çocuklar eğer yere atılan ne zahmetlerle toplandığını görürse ve nasıl bir kirliliğe sebep olduğunu görürse onu temizlemek için elinden geleni yapacaktır. Bir dahaki sefere çöpleri yere atmayacaktır. Dünya bizim temiz tutalım diyoruz." dedi.