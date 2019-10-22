Haberler » Güncel » Bolu mobilya atölyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli adliyede

Bolu mobilya atölyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli adliyede

Mobilya atölyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli adliyedeBolu'da, bir mobilya atölyesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.Ç., adliyeye sevk edildi.

22.10.2019 12:02Bolu mobilya atölyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli adliyede
Mobilya atölyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli adliyede
Bolu'da, bir mobilya atölyesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.Ç., adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyit Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinden hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, hırsızlık şüphelisinin E.Ç. olduğunu tespit etti. E.Ç., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, mobilya yapım ve tamirinde kullanılan makineleri de ele geçirdi. E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Murat Erat, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:22 KAEÜ'de "İntiharla mücadelede yaşama anlam katmak" konferansı
12:22 Filipinler Devlet Başkanı Duterte Japonya gezisini yarıda kesti
12:20 "Avro Bölgesi'nde bankalar kredi şartlarını gevşetti"
12:20 Talas Belediyesinden ihale
12:20 Amatör boksörü döverek öldüren arkadaşları hakim karşısında
12:19 Barış Pınarı'nda 775 terörist etkisiz hale getirildi
12:19 Dijital hastaneler ve robot hekimler çok yakında!
22.10.2019 12:23:13