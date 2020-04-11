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BOLU Muhtar, salgında kedileri besliyor

Muhtar, salgında kedileri besliyorBOLU'da, Karaçayır Mahallesi Muhtarı Cengiz Aydoğan, koronavirüs salgını nedeniyle insanların evden çıkamaması üzerine kedileri besliyor.

11.04.2020 16:19 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:23
Muhtar, salgında kedileri besliyor
BOLU'da, Karaçayır Mahallesi Muhtarı Cengiz Aydoğan, koronavirüs salgını nedeniyle insanların evden çıkamaması üzerine kedileri besliyor.
Karaçayır Mahallesi Muhtarı Cengiz Aydoğan, koronavirüs salgını nedeniyle sokak hayvanlarına mama bırakan kişilerin azaldığını fark etti. Cengiz Aydoğan mahallelinin ve belediyenin desteği ile aldığı kedi mamalarını sokaklarda kedilerin bulunduğu yerlere ve kedilerin yaşadığı kulübeye bırakıyor.
Hayvanları elinden geldiğince beslemeye çalıştığını söyleyen Cengiz Aydoğan, Vatandaşlarımız evde, bunlara yiyecek veremiyorlar. Hayvanların ağızları var, dilleri yok. Biz de muhtarlar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Belediyemize de bu mamaları bize sağladığı ve kedi evlerini yaptığı için teşekkür ediyoruz. dedi. BOLU Muhtar, salgında kedileri besliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Karaçayır Mahallesi, Cengiz Aydoğan, Güncel
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