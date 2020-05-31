Bolu'nun doğa harikaları ziyaretçilere açılıyor

Bolu'nun doğa harikaları ziyaretçilere açılıyorBOLU'nun doğa harikası tabiat parkları ve milli park 1 Haziran itibariyle, koronavirüs tedbirleriyle ziyaretçilere açılıyor.

31.05.2020 17:37 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:45
Bolu'nun doğa harikaları ziyaretçilere açılıyor
BOLU'nun doğa harikası tabiat parkları ve milli park 1 Haziran itibariyle, koronavirüs tedbirleriyle ziyaretçilere açılıyor. Doğa turizmiyle Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olan Bolu'da Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı 1 Haziran itibariyle koronavirüs tedbirleriyle yeniden ziyaretçilere açılacak. Abant, Gölcük ve Yedigöller'de spor, yürüyüş ve gezi gibi faaliyetlere sosyal mesafe kuralına uyma ve maske takma zorunluluğuyla izin verilecek. Ancak mangal yakarak piknik yapmak yasak olacak. Tabiat parklarında doğa, boş geçen bu süreçte kendini yeniledi. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halka açık alan olan park, bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerlerinde piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma (mangal hariç) faaliyetlere belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran gününden itibaren açılacaktır. Ziyaretçilerimizin kurallara uymalarını önemle rica ediyoruz" denildi. İşletmesi Bolu Belediyesi tarafından yapılan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü ve Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, 'Cennet olarak tabir ettiğimiz Gölcük her yıl 1 milyona yakın ziyaretçi ağırlıyordu. 27 Mart genelgesiyle kapatılmıştı. Yeni genelgeyle birlikte 1 Haziran itibariyle açılacak. Biz de bu konuyla tedbirlerimiz aldık. Dezenfeksiyon çalışmalarımızı yaptık. Bu açılış geçtiğimiz yıllara göre tedbirli bir şekilde devam edecek" dedi. Bolu’nun doğa harikaları ziyaretçilere açılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Gölcük, Bolu, Güncel, Haber

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