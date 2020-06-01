Bolu'nun doğa harikalarına girişler, randevulu olacak

Bolu'nun doğa harikalarına girişler, randevulu olacakBOLU'da normalleşme planı çerçevesinde ziyaretçilere açılan doğa harikaları Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na girişler, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararla randevulu sistemle yapılacak.

01.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:55
Bolu'nun doğa harikalarına girişler, randevulu olacak
BOLU'da normalleşme planı çerçevesinde ziyaretçilere açılan doğa harikaları Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na girişler, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararla randevulu sistemle yapılacak. Türkiye'nin önemli doğa turizmi merkezlerinden Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı, normalleşme planı çerçevesinde 2 aylık sürenin ardından yeniden ziyaretçilere açıldı. Türkiye'nin her yerinden yıl boyunca yüzbinlerce turistin geldiği doğa harikalarında oluşacak yoğunluğu önlemek amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisi girişlerin randevulu olması yönünde karar aldı. 1 ay içinde uygulamaya geçirilmesi beklenen karar kapsamında ziyaretçiler Gölcük, Abant ve Yedigöller'e gelmeden önce randevu alacak. Belli bir ziyaretçi kapasitesinin üstüne çıkılmayacak. Kararla ilgili Bolu Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, randevulu sistem hazırlıklarının yapıldığı belirtilerek, 'İlimizdeki Abant, Gölcük, Yedigöller gibi Milli Parkların yıl boyu aşırı yoğunluğu göz önünde bulundurularak, ziyaretçi yığılmalarının önüne geçmek ve sosyal mesafe kuralına uyum sağlamak amacıyla, ziyaretçi kapasitesinin ilgili kurumlarca tespit edilmesine, yine ilgili kurumlarca yoğunluğu önlemek için Valilik Makamıyla koordineli olarak, Türkiye'nin her bölgesinden görülüp kullanılabilecek teknik içerikli randevulu sistem oluşturulmasına, randevulu sistem hazırlıklarının yapılarak 1 ay içinde uygulamaya konulmasına karar verilmiştir' denildi. ZİYARETÇİ SAYISI BELİRLİ BİR KAPASİTEDE TUTULACAK DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Bolu Valisi Ahmet Ümit de uygulamanın alt yapısını hazırlamak için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, ?Bugün itibariyle tabiat ve milli parklarındaki yoğunluğu görerek daha iyi karar verme imkanımız olacak. Buraların kesinlikle kontrol altına alınması gerekiyor. Vatandaşlarımız buralara gelmeden önce elektronik sistem üzerinden müracaatlarını yapacaklar ve gidecekleri yerler için izinlerini alacaklar. Gerekli izin alındıktan sonra gittikleri yerlerde izin belgelerini göstererek giriş yapabilecekler. Belirlenen kapasiteye göre ziyaretçi alınacağı ve kapasitenin üzerine çıkılmayacağı için her isteyen istediği yere gelme şansına sahip olmayacak? dedi. BOLU VE DIŞARIDAN GELENLER İÇİN KONTENJAN BELİRLENECEK Parklara ziyaretlerde Bolulu ve dışarıdan gelen ayrımı yapılacağını kaydeden Vali Ümit, 'Tabiat ve milli parkların bir bölümünü Bolulu vatandaşlara ayıracağız. Yerli ve yabancılar için ayrı ayrı kontenjanlar belirlenerek durum planlı bir şekilde kontrol altına alınacak. Çalışmalar başladı. Mümkün olan en kısa süre içerisinde bu işlemler devreye girecek.? diye konuştu. Bolu’nun doğa harikalarına girişler, randevulu olacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Gölcük, Bolu, Güncel, Haber

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