Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Bolu'nun en işlek caddesi yaya trafiğine açıldı

Bolu'nun en işlek caddesi yaya trafiğine açıldıBOLU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yaya trafiğine giriş ve çıkışları kısıtlanan İzzet Baysal Caddesi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla yeniden açıldı.

04.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:59
Bolu'nun en işlek caddesi yaya trafiğine açıldı
BOLU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yaya trafiğine giriş ve çıkışları kısıtlanan İzzet Baysal Caddesi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla yeniden açıldı. Polis, caddede vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'nun işlek caddelerinden birisi olan İzzet Baysal Caddesi İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 3 Nisan tarihinde yaya giriş ve çıkışlarına kısıtlanmıştı. 1 ay boyunca kısıtlamanın uygulandığı cadde yine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla yaya trafiğine açıldı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, alınan kararı Kalabalık sebebiyle virüs bulaşmasını önlemek için 3 Nisan'dan itibaren yaya giriş çıkışları kısıtlanan İzzet Baysal ve Cumhuriyet caddeleri 4 Mayıs'tan itibaren kontrollü olarak ve denetimler artırılarak açılmıştır. Salgın tehlikesi sürmektedir. Lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.
Kararın ardından caddenin açılmasıyla vatandaşlar, işlerini halletmek için caddeye çıktı. Özellikle bankaların olduğu bölgelerde yoğunluk yaşandı. Polis ve bekçiler cadde üzerinde denetim yaparak vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı. Maske takmayanlar evlerine geri gönderildi. Alınan karar, cadde üzerindeki esnafı ve vatandaşları mutlu etti. Bolu’nun en işlek caddesi yaya trafiğine açıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İzzet Baysal, Koronavirüs, Bolu, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüste ’sahte şafak’ tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor Haberler
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Nihat Hatipoğlu’na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Bayraktar’dan İmamoğlu’na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haberler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bakan Selçuk’tan LGS’ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru Haberler
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı’na seslendi: Oyun yasaklansın Haberler
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin’de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haberler
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi Haberler
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor Haberler
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Haberler››Güncel››Bolu'nun en işlek caddesi yaya trafiğine açıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:52: Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 14:52: Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan "Yunan Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin taciz edildiği" iddiasına... - Haber 14:52: Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin tartışmalar sürüyor - Haber 14:51: Yasakta sokağa maskeyle çıkıp gezdi - Haber 14:51: Doç. Dr. Çağ: Obezite koronavirüsten ölüm riskini artırıyor - Haber 14:34: Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor - Haberler 14:36: Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti - Magazin 14:07: Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru - Haber 13:42: Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı - Haber 07:55: Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı - Magazin