"Bolu'nun ikinci Abant'ı" turizme kazandırılacak

İSMAİL KABASAKAL - Bolu 'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan, her yıl göç döneminde 200'ün üzerinde kuş türünün konakladığı Yeniçağa Gölü'nün, yapılan çalışmalarla kuş gözlemcileri ve doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline getirilmesi planlanıyor.D-100 kara yolunda, İstanbul ve Ankara'nın orta noktasında bulunan Yeniçağa Gölü'nün turizmden hak ettiği payı alması için çalışmalar yürütülüyor.Kapsadığı 2 bin 780 dekarda birçok kuş türüne ev sahipliği yapan çanak gölün korunması ve tanınırlığının daha da artırılması amacıyla Yeniçağa Belediyesi öncülüğünde çalışma gerçekleştirildi.Özellikle arı şahini, balık kartalı ve angut gibi kuş türleri için önemli konumda bulunan gölün korunması ve çevresinin daha doğal hale getirilerek geliştirilmesi için 2016'da Sulak Alan Yönetim Planı ve Yeniçağa Gölü Yönetim Planı oluşturuldu.Planla, gölün hangi bölümüne neler yapılacağı ve bölgedeki bitkiler ile kuş türlerinin korunup Yeniçağa Gölü'nün turizme kazandırılması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmaların kapsamı belirlendi.Plan kapsamında, göl çevresine ilk etapta 2 yüzer iskele ve kuş gözlem kuleleri kurularak, turistlerin gezinti yapabilmesi için tekne alındı.Yönetim planında belirlenen çalışmaların gelecek günlerde tamamlanarak Yeniçağa Gölü'nün kendine has yapısı ve özellikleriyle hem kuş gözlemcileri hem de doğaseverlerin ziyaret edebileceği bir turizm cenneti haline dönüştürülmesi amaçlanıyor."Göl çevresinde endemik bitkiler ve korunan alanlar da bulunuyor"Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeniçağa Gölü'nün taşıdığı özelliklerle eşsiz olduğunu belirtti.İlk belediye başkanı seçildiği 2014'te Yeniçağa Gölü'nün istendiği gibi olmadığını ifade eden Çağlar, buraya yapılacak bütün yatırımların bilimsel olması için bir çalışma başlattıklarını dile getirdi.Çağlar, o dönemde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün önderliğinde bir yönetim planı oluşturulduğunu, 5 bakanlığın beş yıl içinde göle yapacağı yatırımların tarihlerinin belirlendiğini anlattı.Kuşların göç yolu üzerinde bulunan Yeniçağa Gölü'nün her yıl binlerce türe ev sahipliği yaptığına işaret eden Çağlar, şöyle konuştu:"Yeniçağa'da 200'ü aşkın kuş türünün olduğu bilimsel çalışmalar sonucunda belirlenmiş. Göl çevresinde endemik bitkiler ve korunan alanlar da bulunuyor. Kuşlar buraları üreme alanı olarak kullanıyor. Bunların hepsi tespit edilmiş durumda. Haritalar üzerine işlenmiş durumda. Allah nasip ederse bu alandaki çalışmalarımız devam edecek. Yeniçağa Gölü'nü hem kuş cenneti olarak kullanacağız hem de turizme kazandırabilmek için çalışmalarımız sürecek."Yeniçağa Gölü'nde karavan alanları oluşturulacakÇağlar, "Bolu'da nadide doğal göllerden Yeniçağa Gölü'nü ikinci Abant yapma yolunda mücadelemiz devam ediyor." ifadesini kullandı.Abant ve Gölcük'e turist akını yaşandığını, yoğun dönemlerde 5-10 kilometre araç kuyrukları oluştuğunu dile getiren Çağlar, şunları kaydetti:"Yeniçağa Gölü'nün Abant ve Gölcük'ten aşağı kalır yanı yok. Hatta daha da güzel özellikleri var. Bunun için uğraşıyoruz. Türkiye'de bu güzergahta olmayan karavan turizmini burada yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Karavan alanları oluşturacağız. İnsanlar araçlarıyla buraya gelip konaklayacak, suyunu, temizliğini yapacağı alanları oluşturacağız. Hem ilçemizi tanıtacağız hem de ilçemize gelir kaynağı olacak."