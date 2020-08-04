Bolu'nun turizm merkezleri bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

BOLU'nun doğal güzellikleri Yedigöller Milli Parkı, Abant ve Gölcük tabiat parklarını 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde 61 bin 195 kişi ziyaret etti.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezleri Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı, 4 günlük bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Bolu'nun gözde turizm merkezlerine, tatilde 61 bin 195 kişi geldi. Tatillerini doğayla iç içe ve kamp yaparak, geçirmek isteyenler, Bolu merkeze 42 kilometre uzaklıktaki Yedigöller Milli Parkı'nı tercih etti. Milli parka 9 bin 408 ziyaretçi geldi.

Bolu'ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve içindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ağaçlarını barındıran Gölcük Tabiat Parkı'na ise tatil boyunca 13 bin 977 kişi geldi. Tabiat parkına gelen ziyaretçiler, fotoğraf çektirip, göl çevresinde gezdi ve piknik yaptı.

Bolu'ya 34 kilometre uzaklıkta bulunan ve tatilcilerin yılın 4 mevsimi ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı, bayram tatili boyunca ziyaretçilerin Bolu'da en çok tercih ettiği yer oldu. Tabiat parkı girişinde kilometrelerce uzanan araç kuyruğu nedeniyle doğa tutkunları, araçlarını yol kenarlarına park ederek, yürümeyi tercih etti. Bayram tatili boyunca 33 bin 541 kişi tatil için Abant Tabiat Parkı'na giriş yaptı.

Bolu'nun Göksu Tabiat Parkı'nı 2 bin, Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nı 664, Karagöl Tabiat Parkı'nı 1605 kişi ziyaret etti.