BOLU'NUN TURİZM MERKEZLERİ BAYRAMDA İLGİ GÖRDÜ

BOLU'nun doğal güzellikleri Yedigöller Milli Parkı, Abant ve Gölcük
tabiat parkları gibi doğa harikalarını 9 günlük Ramazan Bayramı
tatilinde 84 bin 798 kişi ziyaret etti. Bolu
'nun doğal güzellikleriyle ünlü gözde turizm merkezleri Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca ziyaretçilerin akınına uğradı. Bolu'nun gözde turizm merkezlerine Ramazan Bayramı tatili boyunca 84 bin 798 kişi geldi.
KAMPÇILAR YEDİGÖLLERİ TERCİH ETTİ
Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkı'nı tercih etti. Yedigöller Milli Parkı'na 16 bin ziyaretçi geldi.
GÖLCÜK'E 30 BİN 381 KİŞİ GELDİ
Bolu'ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı, tatil boyunca 30 bin 381 kişiyi ağırladı. Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirip, göl çevresinde gezerek piknik yaptı.
EN FAZLA İLGİ ABANT'A
Bolu'ya 34 kilometre uzaklıkta olan ve tatilcilerin yılın 4 mevsimi ziyaret ettikleri Abant Tabiat
Parkı, bayram tatili boyunca ziyaretçilerin Bolu'da en çok tercih ettiği yer oldu. Tabiat Parkı girişinde kilometrelerce uzunlukta oluşan araç kuyrukları nedeniyle, doğa tutkunu vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına park ederek parka yürümeyi tercih etti. Bayram tatili boyunca 34 bin 551 kişi tatil için Abant Tabiat Parkı'na giriş yaptı. Tabiat'ın kalbi olarak bilinen Bolu'nun Göksu
Tabiat Parkı'nı bin 140, Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nı 334, Sülüklü
Göl Tabiat Parkı'nı 807, Beşpınarlar Tabiat Parkı'nı 358 ve Karagöl
Tabiat Parkı'nı bin 227 kişi ziyaret etti.
Kaynak: DHA
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