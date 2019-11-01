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Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdıBOLU'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü.

01.11.2019 20:59
Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
BOLU'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü.
Bolu kent merkezinde, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olurken, Sarıalan Yaylası ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan 2 bin rakımlı Kartalkaya'da ise kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Yollarda herhangi bir aksama yaşanmadı. Bölgede bulunan sonbaharın renklerini barındıran ağaçlar da beyaz örtüyle kaplandı.
Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Güncel

Kaynak: DHA


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