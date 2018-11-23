Bolu Öğrencilerin Sürprizi Öğretmenleri Duygulandırdı

Öğrencilerin sürprizi öğretmenleri duygulandırdı
BOLU,(DHA
)- BOLU'da, Gazipaşa
İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle öğretmenlerine sürpriz kutlama yaptı. Sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşayan öğretmenlerden bazıları duygulandı. Bolu Karaçayır Mahallesi
'nde eğitim gören Gazipaşa İlkokulu öğrencileri, okul müdürü Kamil Oflaz'ın da yardımıyla öğretmenlerine sürpriz hazırladı. Okulda derslerin bitmesiyle Cuma günleri düzenlenen bayrak töreni sırasında okul müdürü Kamil Oflaz öğretmenleri kürsünün yanına davet etti. Bu sırada okulun pencerelerinden öğretmenlere balonlar ve konfetiler atılarak sürpriz yapıldı. Ayrıca öğrenciler, evlerinde hazırladıkları 'Sen kalptesin', 'Anne
gibisin', 'Yaramazlığımı affedensin', 'Öğretmen demek ışık demek', 'Biricik tatlı öğretmenim' ve benzeri yazıların bulunduğu kartonları açtı. Öğrenciler hepbirlikte 'Senden daha güzel' şarkısını söyledi. Öğrencilerin bu sürprizi karşısında öğretmenler büyük şaşkınlık yaşarken, bazı öğretmenler duygulandı.
DHA,Bolu