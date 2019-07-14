14.07.2019 12:48
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BOLU Otomobil, lastiği patlayan araca çarptı 5 yaralı

Otomobil, lastiği patlayan araca çarptı 5 yaralıBolu'da, TEM Otoyolu'nda lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen hafif ticari araca, başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Otomobil, lastiği patlayan araca çarptı 5 yaralı
Bolu'da, TEM Otoyolu'nda lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen hafif ticari araca, başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Elmalık-Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne gitmekte olan Hüseyin Zengin idaresindeki 34 RY 7289 plakalı otomobil, lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen Berk Odabaşı'nın kullandığı 34 AIJ 45 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada Hüseyin Zengin yara almadan kurtulurken yanında bulunan Rukiye Zengin ile hafif ticari araçta bulunan Berk Odabaşı, Yurdaşen Kalafat, Dudu Odabaşı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. BOLU Otomobil, lastiği patlayan araca çarptı 5 yaralı
Kaynak: DHA
TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

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