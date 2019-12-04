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Bolu otomobil suya gömüldü, 2 kişi yüzerek kurtuldu

Otomobil suya gömüldü, 2 kişi yüzerek kurtulduBolu'da, Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, göle uçtu.

04.12.2019 18:55 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:59
Otomobil suya gömüldü, 2 kişi yüzerek kurtuldu
'da, Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, göle uçtu. Otomobilde bulunan 2 kişi yüzerek canlarını kurtarırken, otomobil de güçlükle gölden çıkarıldı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Abant Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Arzu D. yönetimindeki 34 HKZ 31 plakalı otomobil göle uçtu. Araç sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı Mesut Y. sulara gömülen araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. İstanbul'dan tatil için Abant'a gelen Arzu D. ve Mesut Y. daha sonra yüzerek göl kenarına çıktı. Durum jandarma ekiplerine verildi. Dondurucu soğukta ıslanan Arzu D. ve Mesut Y.'ye jandarma tarafından kıyafet verildi. Arzu D. ve Mesut Y. daha sonra jandarma aracında ısındı.
ARAÇ SUDAN ÇIKARILDI
Olay yerine çağrılan Bolu Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibine bağlı dalgıç, sulara gömülmüş halde bulunan otomobile halat bağladı. Dalgıç, dondurucu soğukta suyun içinde büyük zorluk yaşadı. Otomobil daha sonra bağlanan halatla çekici yardımıyla gölden dışarıya çıkarıldı.
ÇOK SAYIDA KAZA OLDU
Abant Tabiat Parkı'nda bulunan yolda çok sayıda araç kazaya karıştı. Bir otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrilerek ters döndü. Çok sayıda araç da yolun kenarında bulunan kanala düştü. Araçlar çekiciler tarafından bulundukları yerlerden çıkarıldı. Kazalarda yaralanan olmadı.
Bolu otomobil suya gömüldü, 2 kişi yüzerek kurtuldu

Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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