BOLU Otomobilde 13 kilo esrarla yakalanan şüpheli adliyede
Otomobilde 13 kilo esrarla yakalanan şüpheli adliyedeBOLU'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada, pet şişeler içinde 13 kilo 450 gram esrar ile yakalanan N.K.(28) adliyeye sevk edildi.
17.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:55
Otomobilde 13 kilo esrarla yakalanan şüpheli adliyede
BOLU'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada, pet şişeler içinde 13 kilo 450 gram esrar ile yakalanan N.K.(28) adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulama kapsamında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada yarım litrelik 25 pet şişe içerisinde 13 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü N.K. (28) ve eşi G.K. (24) gözaltına alındı. G.K.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, N.K. adliyeye sevk edildi.
BOLU'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada, pet şişeler içinde 13 kilo 450 gram esrar ile yakalanan N.K.(28) adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulama kapsamında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada yarım litrelik 25 pet şişe içerisinde 13 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü N.K. (28) ve eşi G.K. (24) gözaltına alındı. G.K.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, N.K. adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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