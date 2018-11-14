Bolu Otomobilin Çarptığı Kediyi Eve Götürürken Polis Aracı Çarptı

Bolu
'nun Gerede
ilçesinde otomobilin çarptığı yaralı yavru kediyi evine götürdüğü sırada 'Dur' ihtarına uymayan bir sürücünün kullandığı otomobili takip eden polis aracının çarptığı Ömer Faruk Yıldırım
'ın (13) tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, 6 Kasım
günü Gerede Dayıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. D-100 Karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan bir sürücü otomobili ile kaçmaya başladı. Polis
ekipleri sürücünün kullandığı aracın peşine düştü. Kovalama ara sokaklarda devam etti. Polis memuru N.Ç.'nin kullandığı otomobil, ara sokakta yol kenarında yürüyen Sevgi ve oğlu Ömer Faruk Akyıldırım'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulup hızla yere düşen anne ve oğlu yaralandı. Polis memuru N.Ç.'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Ömer Faruk Akyıldırım'ın dün sabah saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Anne Sevgi Yıldırım
'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAVRU KEDİYİ EVE GÖTÜRÜYORMUŞ
Bu arada Ömer Faruk Akyıldırım ve annesinin otomobilin çarptığı bir yavru kediyi alıp evlerine götürdüğü sırada kazanın yaşandığı öğrenildi. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, polis aracının otomobili takip ettiği sırada anne ve oğluna çarptığı görüldü. Görüntülerde ayrıca çocuğun yürürken elinde bulunan kediyi sevdiği de yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gerede,Bolu,Polis
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:27