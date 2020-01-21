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Bolu otomobilin gizli bölmesinden 10 kilo eroin çıktı

Otomobilin gizli bölmesinden 10 kilo eroin çıktıBOLU'da, bir otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada otomobilin bagajındaki gizle bölmede bulunan 10 kilo 158 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

21.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:24
Otomobilin gizli bölmesinden 10 kilo eroin çıktı
BOLU'da, bir otomobilde narkotik köpeği ' ' ile yapılan aramada otomobilin bagajındaki gizle bölmede bulunan 10 kilo 158 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu taşındığı yönünde bilgiye ulaştı. Ekipler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde otomobili durdurdu. Araç Bolu Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına götürüldü. Araçta narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Otomobilin bagaj kısmındaki gizli bölmelere saklanmış 10 kilo 158 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan Ş.D. (25) ve üniversite öğrencisi kadın A.A.(24) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.D. ve A.A., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlaması ile adliyeye sevk edildi.
Bolu otomobilin gizli bölmesinden 10 kilo eroin çıktı

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Kaynak: DHA


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