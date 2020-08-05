BOLU Otomobilin tesisin tabelasına çarpıp savrulduğu kaza anı kamerada

Otomobilin tesisin tabelasına çarpıp savrulduğu kaza anı kamerada

BOLU'da, yol kenarındaki dinlenme tesisinin tabelasına çarpan otomobil, kontrolden çıkarak savruldu. Ramazan Çubukcu, eşi ve 2 çocuğu kazanın şokunu yaşarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yeniçağa Ataköy mevkisinde meydana geldi. Zonguldak istikametine gitmekte olan Ramazan Çubukcu yönetimindeki 35 AL 3843 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dinlenme tesisinin tabelasına çarptı. Tabelayı deviren otomobil, dinlenme tesisinin park alanına kadar savruldu. Ramazan Çubukcu, eşi ve 2 çocuğu kazadan yara almadan kurtulurken, kısa süreli şok geçirdi. Kaza anı tesisin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)