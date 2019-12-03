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Bolu otomobille çarpışan hafif ticari araç evin bahçesine savruldu

Otomobille çarpışan hafif ticari araç evin bahçesine savrulduBOLU'da, otomobille çarpışan hafif ticari araç bir evin bahçesine savruldu.

03.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:22
Otomobille çarpışan hafif ticari araç evin bahçesine savruldu
BOLU'da, otomobille çarpışan hafif ticari araç bir evin bahçesine savruldu. Hafif ticari araçta bulunan 2 kişinin yaralandığı kazada, evde oturan Emine ve Ramazan Depe çifti de büyük panik yaşadı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Ali Özdemir idaresindeki 14 EF 027 plakalı otomobil ile İbrahim Aslanoğlu yönetimindeki 14 GB 680 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, Emine ve Ramazan Depe çiftinin yaşadığı evin bahçesine savruldu. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ve aynı araçta bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
EVDE OTURAN ÇİFT KORKTU
Hafif ticari aracın bahçesine savrulduğu evde oturan Emine ve Ramazan Depe çifti kavşakta önlem alınmasını istediklerini belirterek, Çok korktuk. Çok gürültü geldi. Gürültüye çıktık. Allah'ım korusun. Buraya daha önce belediye otobüsü çarptı. Başka bir araba vurdu. Buradaki erik ağacı kaç kez bizi korudu. Ağaç olmasa zaten eve komple çarpacaktı. Daha önceki kazalarda bahçe duvarındaki hasar da hala yapılmadı diye konuştu.
Bolu otomobille çarpışan hafif ticari araç evin bahçesine savruldu

Tepecik, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

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