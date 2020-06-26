BOLU Otomobille çarpışıp takla atan cipin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışıp takla atan cipin sürücüsü yaralandıBOLU'da, kavşakta otomobil ile çarpışarak takla atan cipin sürücüsü yaralandı.

26.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:38
Otomobille çarpışıp takla atan cipin sürücüsü yaralandı
BOLU'da, kavşakta otomobil ile çarpışarak takla atan cipin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda bulunan Konuralp kavşağında meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinden kent merkezi yönüne giden Gürkan Öztürk yönetimindeki 34 SIR 79 plakalı cip ile Ahmet Melih Tarımtörü idaresindeki 14 EE 601 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrularak takla atan cipin sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. BOLU Otomobille çarpışıp takla atan cipin sürücüsü yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Atatürk Bulvarı, Bolu, Güncel, Haber

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