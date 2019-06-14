BOLU Otoyolda otomobili durduruldu, uyuşturucu haplarla yakalandı

Otoyolda otomobili durduruldu, uyuşturucu haplarla yakalandıBolu
'da, polisin TEM Otoyolu
'ndaki uygulamasında otomobili durdurulan E.A.'nın (19) üzerinde yapılan aramada 40 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü E.A.'nın şüpheli hareketleri nedeniyle üzerinde arama yapıldı. Aramada, 40 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.