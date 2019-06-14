14.06.2019 13:08
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BOLU Otoyolda otomobili durduruldu, uyuşturucu haplarla yakalandı

Otoyolda otomobili durduruldu, uyuşturucu haplarla yakalandıBolu'da, polisin TEM Otoyolu'ndaki uygulamasında otomobili durdurulan E.A.'nın (19) üzerinde yapılan aramada 40 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otoyolda otomobili durduruldu, uyuşturucu haplarla yakalandı
Bolu'da, polisin TEM Otoyolu'ndaki uygulamasında otomobili durdurulan E.A.'nın (19) üzerinde yapılan aramada 40 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü E.A.'nın şüpheli hareketleri nedeniyle üzerinde arama yapıldı. Aramada, 40 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.BOLU Otoyolda otomobili durduruldu, uyuşturucu haplarla yakalandı
Kaynak: DHA
Bolu, TEM Otoyolu, Güncel

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