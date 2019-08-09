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BOLU OTOYOLUN BOLU GEÇİŞİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM otoyolunun Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa neden olurken, trafiğin akışında sorun oluşmadı.

09.08.2019 15:08
BOLU OTOYOLUN BOLU GEÇİŞİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI
KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM otoyolunun Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa neden olurken, trafiğin akışında sorun oluşmadı.Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM otoyolunun Bolu geçişinin Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu. Akıcı yoğunluğun yaşandığı Bolu Dağı mevkiinde ulaşımda aksama yaşanmadı. Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.
BOLU OTOYOLUN BOLU GEÇİŞİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Ankara, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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